США завдали ударів по іранських об'єктах у районі Ормузької протоки

Військові США завдали ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки. Операція стала відповіддю на атаку Ірану проти комерційного танкера, яка відбулася вранці 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центрального командування США (CENTCOM).

Друга хвиля ударів та причини ескалації

За даними американського відомства, після перших попереджувальних ударів США, які стали відповіддю на обстріл судна M/V Ever Lovely, Тегерану було надано можливість повернутися до виконання умов угоди про припинення вогню. Проте іранська сторона вирішила знехтувати цим шансом.

Сьогодні о 04:30 ранку за східним часом (ET) іранські сили запустили ударний дрон-камікадзе, який влучив у нафтовий танкер M/T Kiku під прапором Панами. На борту судна, що здійснювало транзит поблизу Ормузької протоки, перебувало понад два мільйони барелів сирої нафти.

У відповідь на безперервну агресію проти цивільного судноплавства бойова авіація США атакувала низку стратегічних об'єктів на території Ірану. Цього разу під ударом опинилися:

Інфраструктура військового спостереження та стеження.

Вузлові системи зв'язку та комунікацій.

Позиції та об'єкти протиповітряної оборони.

Сховища та бази зберігання безпілотних літальних апаратів.

Технічні засоби та можливості для встановлення морських мін.

Попри різке загострення військового протистояння, CENTCOM повідомляє, що транзит комерційних суден через Ормузьку протоку наразі триває, а американські сили перебувають у стані повної бойової готовності.