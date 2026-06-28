США завдали ударів по іранських об'єктах у районі Ормузької протоки
Військові США завдали ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки. Операція стала відповіддю на атаку Ірану проти комерційного танкера, яка відбулася вранці 27 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центрального командування США (CENTCOM).
Друга хвиля ударів та причини ескалації
За даними американського відомства, після перших попереджувальних ударів США, які стали відповіддю на обстріл судна M/V Ever Lovely, Тегерану було надано можливість повернутися до виконання умов угоди про припинення вогню. Проте іранська сторона вирішила знехтувати цим шансом.
Сьогодні о 04:30 ранку за східним часом (ET) іранські сили запустили ударний дрон-камікадзе, який влучив у нафтовий танкер M/T Kiku під прапором Панами. На борту судна, що здійснювало транзит поблизу Ормузької протоки, перебувало понад два мільйони барелів сирої нафти.
У відповідь на безперервну агресію проти цивільного судноплавства бойова авіація США атакувала низку стратегічних об'єктів на території Ірану. Цього разу під ударом опинилися:
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Інфраструктура військового спостереження та стеження.
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Вузлові системи зв'язку та комунікацій.
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Позиції та об'єкти протиповітряної оборони.
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Сховища та бази зберігання безпілотних літальних апаратів.
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Технічні засоби та можливості для встановлення морських мін.
Попри різке загострення військового протистояння, CENTCOM повідомляє, що транзит комерційних суден через Ормузьку протоку наразі триває, а американські сили перебувають у стані повної бойової готовності.
Нагадаємо, напруження в районі Ормузької протоки різко зросло після атаки на цивільне судно у четвер, 25 червня, яка сталася на маршруті, відкритому в межах рамкової угоди між Іраном і США. Наступного дня президент США Дональд Трамп підтвердив факт атаки та назвав дії Тегерана порушенням домовленостей про припинення вогню.
У відповідь Корпус вартових Ісламської революції заявив про атаки на американські об'єкти на Близькому Сході, назвавши це реакцією на дії Вашингтона. Згодом, попри нещодавнє перемир'я між США та Іраном, в Ормузькій протоці стався новий напад на судно.