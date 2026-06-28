США нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива

Военные США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Операция стала ответом на атаку Ирана против коммерческого танкера, состоявшуюся утром 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центрального командования США (CENTCOM).

Вторая волна ударов и причины эскалации

По данным американского ведомства, после первых предупредительных ударов США, ставших ответом на обстрел судна M/V Ever Lovely, Тегерану была предоставлена возможность вернуться к выполнению условий соглашения о прекращении огня. Однако иранская сторона решила пренебречь этим шансом.

Сегодня в 04:30 утра по восточному времени (ET) иранские силы запустили ударный дрон-камикадзе, попавший в нефтяной танкер M/T Kiku под флагом Панамы. На борту судна, осуществлявшего транзит вблизи Ормузского пролива, находилось более двух миллионов баррелей сырой нефти.

В ответ на непрерывную агрессию против гражданского судоходства боевая авиация США атаковала ряд стратегических объектов на территории Ирана. На этот раз под ударом оказались:

Инфраструктура военного наблюдения и слежки.

Узловые системы связи и коммуникаций.

Позиции и объекты противовоздушной обороны.

Хранилища и базы хранения беспилотных летательных аппаратов.

Технические средства и возможности установки морских мин.

Несмотря на резкое обострение военного противостояния, CENTCOM сообщает, что транзит коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается, а американские силы находятся в состоянии полной боевой готовности.