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США нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива

00:50 28.06.2026 Вс
2 мин
Военные США подтвердили проведение "операции возмездия"
aimg Екатерина Коваль
США нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива Фото: военные армии США (Getty Images)
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Военные США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Операция стала ответом на атаку Ирана против коммерческого танкера, состоявшуюся утром 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центрального командования США (CENTCOM).

Вторая волна ударов и причины эскалации

По данным американского ведомства, после первых предупредительных ударов США, ставших ответом на обстрел судна M/V Ever Lovely, Тегерану была предоставлена возможность вернуться к выполнению условий соглашения о прекращении огня. Однако иранская сторона решила пренебречь этим шансом.

Сегодня в 04:30 утра по восточному времени (ET) иранские силы запустили ударный дрон-камикадзе, попавший в нефтяной танкер M/T Kiku под флагом Панамы. На борту судна, осуществлявшего транзит вблизи Ормузского пролива, находилось более двух миллионов баррелей сырой нефти.

В ответ на непрерывную агрессию против гражданского судоходства боевая авиация США атаковала ряд стратегических объектов на территории Ирана. На этот раз под ударом оказались:

  • Инфраструктура военного наблюдения и слежки.

  • Узловые системы связи и коммуникаций.

  • Позиции и объекты противовоздушной обороны.

  • Хранилища и базы хранения беспилотных летательных аппаратов.

  • Технические средства и возможности установки морских мин.

Несмотря на резкое обострение военного противостояния, CENTCOM сообщает, что транзит коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается, а американские силы находятся в состоянии полной боевой готовности.

Напомним, напряжение в районе Ормузского пролива резко возросло после атаки на гражданское судно в четверг, 25 июня , произошедшей на маршруте, открытом в рамках рамочного соглашения между Ираном и США. На следующий день президент США Дональд Трамп подтвердил факт атаки и назвал действия Тегерана нарушением договоренностей о прекращении огня.

В ответ Корпус стражей Исламской революции заявил об атаках на американские объекты на Ближнем Востоке, назвав это реакцией на действия Вашингтона. Впоследствии, несмотря на недавнее перемирие между США и Ираном, в Ормузском проливе произошло новое нападение на судно .

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Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток Ормузский пролив
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