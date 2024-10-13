США завдали авіаударів по таборах "ІДІЛ" у Сирії

Військова авіація США атакували низці цілей бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (або ІДІЛ) на території Сирії. Операція мала на меті завадити екстремістам здійснювати напади у регіоні і не тільки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США ( CENTCOM ) та американське видання ABC News .

В американському військовому відомстві розповіли, що такі авіаудари були завдані ще у п'ятницю, 11 жовтня.

Разом з тим у Центркомі не уточнили, в яких саме частинах Сирії розміщувалися табори "ІДІЛівців", які й зазнали ударів.

Також у ЗС США стверджують, що в результаті проведення цієї операції була порушена здатність бойовиків "планувати, організовувати та проводити напади" на Штати, їх союзників і партнерів, а також "на цивільних осіб у всьому регіоні та за його межами".

У Центркомі додали, що досі триває оцінювання завданих пошкоджень від бойових дій, а втрат серед цивільного населення немає.

Авіація США завдала ударів по цілях ІДІЛ у Сирії (фото: скрін twitter.com/CENTCOM)

Протидія бойовикам "Ісламської держави" на Близькому Сході

Зазначається, що на сході Сирії були розгорнуті близько 900 американських військових разом із підтримуваними Штатами та очолюваними курдами Сирійськими демократичними силами, які відіграли важливу роль у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави".

Попри поразку терористів, наразі "сплячі осередки ІДІЛ" досі влаштовують атаки в Іраку та Сирії, й протягом останніх років кількість таких нападів збільшувалися.

Так, нагадаємо, у липні у Центркомі США заявили, що терористична організація "Ісламська держава" ("ІДІЛ") намагається подвоїти кількість нападів та атак, та відновитися після свого умовного "затишшя" на Близькому Сході.

А наприкінці серпня війська в американському Центральному командуванні збройних сил заявили, що військові США та іракські сили безпеки провели рейд на заході Іраку. І тоді внаслідок операції загинули 15 бойовиків "ІДІЛ".