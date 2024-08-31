Війська США та іракські сили знищили 15 бойовиків ІДІЛ на заході Іраку, - CENTCOM

У четвер рано вранці, 29 серпня, війська США та іракські сили безпеки провели рейд на заході Іраку. Внаслідок операції загинули 15 бойовиків ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центрального командування збройних сил США ( CENTCOM ).

"Бойовики ІДІЛ були озброєні численною зброєю, гранатами та вибуховими поясами "смертників"", - йдеться у повідомленні.

CENTCOM зазначило, що метою операції був напад на лідерів "Ісламської держави", щоб підірвати та послабити здатність ІДІЛ планувати, організовувати та проводити атаки проти мирних жителів Іраку, а також громадян США, їх союзників та партнерів по всьому регіону та за його межами.

Також у командуванні додали, що після рейду відомостей про жертви серед мирного населення немає. У свою чергу, сили безпеки Іраку продовжують освоювати місця проведення рейдів.

"ІДІЛ залишається загрозою для регіону, наших союзників, а також для нашої батьківщини", - наголосили в CENTCOM.

Наприкінці публікації сказано, що сили Центрального командування США разом із коаліційними та іракськими партнерами продовжуватимуть "агресивно переслідувати цих терористів"