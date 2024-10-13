ua en ru
Вс, 13 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США нанесли авиаудары по лагерям "ИГИЛ" в Сирии

Воскресенье 13 октября 2024 08:23
UA EN RU
США нанесли авиаудары по лагерям "ИГИЛ" в Сирии Фото: авиация США атаковала лагери "ИГИЛ" в Сирии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военная авиация США атаковала ряд целей боевиков террористической группировки "Исламское государство" (или ИГИЛ) на территории Сирии. Операция имела цель помешать экстремистам совершать нападения в регионе и не только.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и американское издание ABC News.

В американском военном ведомстве рассказали, что такие авиаудары были нанесены еще в пятницу, 11 октября.

Вместе с тем в Центркоме не уточнили, в каких именно частях Сирии размещались лагеря "ИГИЛовцев", по которым были нанесены удары.

Также в ВС США утверждают, что в результате проведения этой операции была нарушена способность боевиков "планировать, организовывать и проводить нападения" на Штаты, их союзников и партнеров, а также "на гражданских лиц во всем регионе и за его пределами".

В Центркоме добавили, что до сих пор продолжается оценка нанесенных повреждений от боевых действий, а потерь среди гражданского населения нет.

США нанесли авиаудары по лагерям &quot;ИГИЛ&quot; в Сирии

Авиация США нанесла удары по целям ИГИЛ в Сирии (фото: скрин twitter.com/CENTCOM)

Противодействие боевикам "Исламского государства" на Ближнем Востоке

Отмечается, что на востоке Сирии были развернуты около 900 американских военных вместе с поддерживаемыми Штатами и возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами, сыгравшими важную роль в борьбе с боевиками "Исламского государства".

Несмотря на поражение террористов, "спящие ячейки ИГИЛ" до сих пор устраивают атаки в Ираке и Сирии, и в последние годы количество таких нападений увеличивалось.

Так, напомним, в июле в Центркоме США заявили, что террористическая организация "Исламское государство" ("ИГИЛ") пытается удвоить количество нападений и атак, и восстановиться после своего условного "затишья" на Ближнем Востоке.

А в конце августа войска в американском Центральном командовании вооруженных сил заявили, что военные США и иракские силы безопасности провели рейд на западе Ирака. И тогда в результате операции погибли 15 боевиков "ИГИЛ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Сирии Исламское государство Авиаудары
NEWS
Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы
Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском