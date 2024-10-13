США нанесли авиаудары по лагерям "ИГИЛ" в Сирии

Военная авиация США атаковала ряд целей боевиков террористической группировки "Исламское государство" (или ИГИЛ) на территории Сирии. Операция имела цель помешать экстремистам совершать нападения в регионе и не только.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США ( CENTCOM ) и американское издание ABC News .

В американском военном ведомстве рассказали, что такие авиаудары были нанесены еще в пятницу, 11 октября.

Вместе с тем в Центркоме не уточнили, в каких именно частях Сирии размещались лагеря "ИГИЛовцев", по которым были нанесены удары.

Также в ВС США утверждают, что в результате проведения этой операции была нарушена способность боевиков "планировать, организовывать и проводить нападения" на Штаты, их союзников и партнеров, а также "на гражданских лиц во всем регионе и за его пределами".

В Центркоме добавили, что до сих пор продолжается оценка нанесенных повреждений от боевых действий, а потерь среди гражданского населения нет.

Авиация США нанесла удары по целям ИГИЛ в Сирии (фото: скрин twitter.com/CENTCOM)

Противодействие боевикам "Исламского государства" на Ближнем Востоке

Отмечается, что на востоке Сирии были развернуты около 900 американских военных вместе с поддерживаемыми Штатами и возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами, сыгравшими важную роль в борьбе с боевиками "Исламского государства".

Несмотря на поражение террористов, "спящие ячейки ИГИЛ" до сих пор устраивают атаки в Ираке и Сирии, и в последние годы количество таких нападений увеличивалось.

Так, напомним, в июле в Центркоме США заявили, что террористическая организация "Исламское государство" ("ИГИЛ") пытается удвоить количество нападений и атак, и восстановиться после своего условного "затишья" на Ближнем Востоке.

А в конце августа войска в американском Центральном командовании вооруженных сил заявили, что военные США и иракские силы безопасности провели рейд на западе Ирака. И тогда в результате операции погибли 15 боевиков "ИГИЛ".