США зацікавлені в українських дронах, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки зацікавлені в українських дронах і хочуть закуповувати їх.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

"Ми зацікавлені в українських дронах. Вони виробляють дуже хороші дрони. Ми хотіли б закуповувати їх у них", - сказав Трамп.

Водночас президент США додав, що ніщо не зрівняється з реактивними літаками.

США хочуть купувати дрони в України

Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялося, що США хочуть закуповувати дрони українського виробництва.

У вересні Україна та США провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами.

А 2 жовтня українська делегація Ради національної безпеки та оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.

Україна презентувала свій досвід у сфері повітряних, морських та наземних безпілотних систем, який викликав високий інтерес союзників.

До того ж Україна готується укласти зі США угоду про передачу технологій створення безпілотників, які були "випробувані у бойових умовах".

Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампДрониЗустріч Зеленського та Трампа