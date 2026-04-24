У США арештували солдата, який виграв 400 тисяч доларів на ставках щодо затримання Мадуро

04:43 24.04.2026 Пт
Ганон Кен Ван Дайк знав заздалегідь про затримання Мадуро, оскільки був учасником операції
Юлія Маловічко
У США арештували солдата, який виграв 400 тисяч доларів на ставках щодо затримання Мадуро Фото: американські військові (Getty Images)

Федеральна влада США звинуватила солдата спецназу у шахрайстві через використання секретної інформації про спецоперації у цілях власного збагачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство Юстиції США.

Читайте також: Трамп опублікував перше фото Мадуро після затримання

Йдеться про військового Ганнона Кен Ван Дайка, який брав участь у спецоперації по захопленню венесуельского диктатора Ніколаса Мадуро. Спецпризначенець, заздалегідь знаючи про рейд, робив ставки на ринках прогнозів на успішне захоплення Мадуро військовими США.

В результаті Ван Дайк виграв понад 400 тисяч доларів завдяки конфіденційній інформації, яку він не мав права використовувати згідно законодавству.

"Ринки прогнозів не є притулком для використання незаконно привласненої конфіденційної або секретної інформації для особистої вигоди", – сказав Джей Клейтон, прокурор США у Південному окрузі Нью-Йорка на Мангеттені, де були висунуті звинувачення проти військового.

У своїй заяві він додав, що ті, кому довірено охороняти таємниці країни, зобов'язані захищати їх та військовослужбовців, а не використовувати цю інформацію для особистої фінансової вигоди.

Спецпризнаценцю висунуто звинувачення за трьома пунктами звинувачення у порушенні Закону про товарні біржі, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 січня Сполучені Штати розпочали масштабну операцію проти Венесуели, зокрема авіаудари по Каракасу та інших регіонах країни.

В першу ж добу операції було затримано венесуельского диктатора Ніколаса Мадуро разом з його дружиною Сілією Флорес. Їх вивезли до США, наразі триває судовий процес згідно зі звинуваченнями у наркоторгівлі, незаконному зберіганні зброї, тощо.

ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
