В США арестовали солдата, который выиграл 400 тысяч долларов на ставках о задержании Мадуро

04:43 24.04.2026 Пт
Ганон Кен Ван Дайк знал заранее о задержании Мадуро, поскольку был участником операции
aimg Юлия Маловичко
В США арестовали солдата, который выиграл 400 тысяч долларов на ставках о задержании Мадуро

Федеральные власти США обвинили солдата спецназа в мошенничестве из-за использования секретной информации о спецоперациях в целях собственного обогащения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство Юстиции США.

Читайте также: Трамп опубликовал первое фото Мадуро после задержания

Речь идет о военном Ганноне Кен Ван Дайка, который участвовал в спецоперации по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Спецназовец, заранее зная о рейде, делал ставки на рынках прогнозов на успешный захват Мадуро военными США.

В результате Ван Дайк выиграл более 400 тысяч долларов благодаря конфиденциальной информации, которую он не имел права использовать согласно законодательству.

"Рынки прогнозов не являются убежищем для использования незаконно присвоенной конфиденциальной или секретной информации для личной выгоды", - сказал Джей Клейтон, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка на Манхэттене, где были выдвинуты обвинения против военного.

В своем заявлении он добавил, что те, кому доверено охранять тайны страны, обязаны защищать их и военнослужащих, а не использовать эту информацию для личной финансовой выгоды.

Спецназовцу предъявлено обвинение по трем пунктам обвинения в нарушении Закона о товарных биржах, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, 3 января Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Венесуэлы, в частности авиаудары по Каракасу и других регионах страны.

В первые же сутки операции был задержан венесуэльский диктатор Николас Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Их вывезли в США, сейчас идет судебный процесс по обвинению в наркоторговле, незаконном хранении оружия и тому подобное.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
