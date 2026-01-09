США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Карибському басейні, - WSJ

За словами американських чиновників, берегова охорона США піднялася на борт нафтового танкера та продовжувала стежити за іншими суднами, які намагалися обійти блокаду США щодо танкерів, що прямують до Венесуели та з неї, під санкціями.

Як пише Reuters, судно Olina, яке, згідно з публічною базою судноплавства Equasis, помилково ходило під прапором Східного Тимору, раніше вийшло з Венесуели.

Після цього танкер знову повернувся в регіон, де й був захоплений американцями.

За даними Головного управління розвідки, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ був задіяний в експорті російської нафти та нафтопродуктів із портів Росії в Балтійському та Чорному морях, а також у тихоокеанському регіоні. Основними напрямками постачання були Китай, Індія та Туреччина.

Міжнародна екологічна організація Greenpeace відносить це судно до так званого тіньового флоту, який транспортує російську нафту по всьому світу та становить загрозу для довкілля.

У зв’язку з перевезенням російської нафти та нафтопродуктів танкер потрапив під санкції низки країн. 17 грудня 2024 року обмеження запровадило Сполучене Королівство. 10 січня 2025 року санкції наклали США, а 21 лютого 2025 року - Канада.