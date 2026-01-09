США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ в Карибском бассейне, - WSJ

По словам американских чиновников, береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера и продолжала следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США в отношении танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, под санкциями.

Как пишет Reuters, судно Olina, которое, согласно публичной базе судоходства Equasis, ошибочно ходило под флагом Восточного Тимора, ранее вышло из Венесуэлы.

После этого танкер снова вернулся в регион, где и был захвачен американцами.

По данным Главного управления разведки, танкер в период действия нефтяного эмбарго G7+ был задействован в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из портов России в Балтийском и Черном морях, а также в тихоокеанском регионе. Основными направлениями поставок были Китай, Индия и Турция.

Международная экологическая организация Greenpeace относит это судно к так называемому теневому флоту, который транспортирует российскую нефть по всему миру и представляет угрозу для окружающей среды.

В связи с перевозкой российской нефти и нефтепродуктов танкер попал под санкции ряда стран. 17 декабря 2024 года ограничения ввело Соединенное Королевство. 10 января 2025 года санкции наложили США, а 21 февраля 2025 года - Канада.