UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону

Фото: У США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.

Як пише РБК-Україна це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертран.

У четвер, 13 квітня, правоохоронці заарештували 21-го річного Джека Тейшейра, який є членом Повітряної національної гвардії Массачусетса. Працівники ФБР провели обшуки у будинку його матері.

Його підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містили інформації про війну в України та контрнаступ ЗСУ.

Оновлено.

Генпрокурор США Меррік Гарланд офіційно заявив, що 21-річного молодика було взято під варту агентами ФБР "без надзвичайних ситуацій", і він має з'явитися в суді.

Водночас у Пентагоні повідомили, що документи були викладені у мережу навмисно, а також розповіли, як вони опинилися у Тайшейра

приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей. Її учасниками переважно були молоді люди і підліткию Вони об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор.

Фото: у США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону (скріншот)

Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.

Президент США Джо Байден у свою чергу заявив, що розслідування витоку документів наближається до завершення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПентагон