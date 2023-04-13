У четвер, 13 квітня, правоохоронці заарештували 21-го річного Джека Тейшейра, який є членом Повітряної національної гвардії Массачусетса. Працівники ФБР провели обшуки у будинку його матері.

Його підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містили інформації про війну в України та контрнаступ ЗСУ.

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Генпрокурор США Меррік Гарланд офіційно заявив, що 21-річного молодика було взято під варту агентами ФБР "без надзвичайних ситуацій", і він має з'явитися в суді.

Водночас у Пентагоні повідомили, що документи були викладені у мережу навмисно, а також розповіли, як вони опинилися у Тайшейра

приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей. Її учасниками переважно були молоді люди і підліткию Вони об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор.

Фото: у США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону (скріншот)