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В США задержали подозреваемого в сливе документов Пентагона

Фото: В США задержали подозреваемого в ливне документов Пентагона (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардиец Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central.

Как пишет РБК-Украина, это сообщила в Twitter журналистка CNN Наташа Бертран.

В четверг, 13 апреля, правоохранители арестовали 21-летнего Джека Тейшейра, являющегося членом Воздушной национальной гвардии Массачусетса. Сотрудники ФБР провели обыски в доме его матери.

Его подозревают в утечке секретных документов из Пентагона, содержащих информацию о войне в Украине и контрнаступлении ВСУ.

Обновлено.

Генпрокурор США Меррик Гарланд официально заявил, что 21-летний парень был взят под стражу агентами ФБР "без чрезвычайных ситуаций", и он должен явиться в суде.

В Пентагоне сообщили, что документы были выложены в сеть намеренно, а также рассказали, как они оказались у Тайшейра.

частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек. Ее участниками преимущественно были молодые люди и подростки. Они объединялись через общую любовь к оружию, расистским интернет-мэмам и видеоиграм.

Фото: в США задержали подозреваемого в ливне документов Пентагона (скриншот)

Напомним, на прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что информация в документах – смесь правдивой и ложной информации.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что расследование утечки документов близится к завершению.

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