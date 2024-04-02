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США застерегли Китай від допомоги Росії у війні проти України

Вашингтон, Вівторок 02 квітня 2024 03:13
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США застерегли Китай від допомоги Росії у війні проти України Фото: Спікер Держдепу США Меттью Міллер (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спікер Держдепу США Меттью Міллер заявив, що штати стурбовані посиленням співпраці Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Меттью Міллера.

За словами Міллера, Сполучені Штати виступають проти дій Китаю, які б підтримували війну Росії проти України. Так речник Держдепу відповів на запитання про запланований саміт лідерів РФ та Китаю.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що ми проти того, щоб Китай робив будь-які кроки, які б допомагали підтримувати агресію РФ в Україні", - сказав Міллер.

Підтримка Китаєм Росії

У жовтні 2023 року Міноборони США заявило, що Китай постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.

При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван I запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю Росії.

Також ми писали, що США висловили стурбованість Китаю через підтримку оборонної сфери РФ.

Раніше ми писали, що, за очікуваннями Франції, Китай зможе вплинути на бажання РФ воювати в Україні.

До речі, Австралія та Британія закликали Китай припинити допомагати Росії.

Чи допоможе Китай Росії у війні проти України та обході західних санкцій, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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