США предостерегли Китай от помощи России в войне против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэттью Миллера

По словам Миллера, Соединенные Штаты выступают против действий Китая, которые поддерживали бы войну России против Украины. Так спикер Госдепа ответил на вопрос о запланированном саммите лидеров РФ и Китая.

"Мы очень четко дали понять, что мы против того, чтобы Китай предпринимал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине", - сказал Миллер.