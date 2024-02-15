США запустили шість супутників для виявлення гіперзвукових і балістичних ракет

"У середу Агентство протиракетної оборони (MDA) і Агентство космічного розвитку (SDA) підтвердили успішний запуск шести супутників на низьку навколоземну орбіту о 17:30 за східним часом із космодрому 40 на мисі Канаверал за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX", - йдеться в повідомленні.

Супутники, зокрема два супутники для космічного датчика гіперзвукового і балістичного стеження MDA (HBTSS) та останні чотири супутники рівня стеження SDA Tranche 0 (T0) її космічної архітектури розповсюдження військових винищувачів (PWSA), було благополучно доправлено на орбіту, вони проводять початкові випробування, тестування і перевірку.

За запуском двох прототипів систем підуть два роки випробувань на орбіті. Протягом наступних кількох тижнів інженери MDA і SDA проведуть серію тестів і процедур перевірки, щоб переконатися, що супутники працюють і взаємодіють з іншими системами, як очікувалося.

Що передувало

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів про загрозу національній безпеці, однак ширший брифінг відбудеться завтра.

А CNN писало, що голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці всім членам Конгресу для вивчення. Це може бути пов'язано з Росією.

Вчора видання ABC News повідомило, що РФ хоче розмістити ядерну зброю в космосі, саме тому голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці США.