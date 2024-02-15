RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США запустили шесть спутников для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет

Архивное фото: США запустили шесть спутников для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки провели успешный запуск шести спутников, которые помогут по обнаружению баллистических и гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

"В среду Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) подтвердили успешный запуск шести спутников на низкую околоземную орбиту в 17:30 по восточному времени с космодрома 40 на мысе Канаверал с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX", - говорится в сообщении.

Спутники, в том числе два спутника для космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения MDA (HBTSS) и последние четыре спутника уровня слежения SDA Tranche 0 (T0) ее космической архитектуры распространения военных истребителей (PWSA), были благополучно доставлены на орбиту, они проводят начальные испытания, тестирование и проверку.

За запуском двух прототипов систем последуют два года испытаний на орбите. В течение следующих нескольких недель инженеры MDA и SDA проведут серию тестов и процедур проверки, чтобы убедиться, что спутники работают и взаимодействуют с другими системами, как ожидалось.

Что предшествовало

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об угрозе национальной безопасности, однако более широкий брифинг состоится завтра.

А CNN писало, что глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности всем членам Конгресса для изучения. Это может быть связано с Россией.

Вчера издание ABC News сообщило, что РФ хочет разместить ядерное оружие в космосе, поэтому председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты Америки