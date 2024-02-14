Загроза нацбезпеці США може бути пов'язана з Росією, - CNN

Голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці всім членам Конгресу для вивчення. Це може бути пов'язано з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Багато джерел, знайомих із цією розвідувальною інформацією, охарактеризували її як "дуже чутливу", - йдеться в повідомленні.

Раніше Тернер надіслав своїм колегам у Конгресі лист, у якому йшлося про те, що нагальним питанням є іноземний військовий потенціал, що дестабілізує, іноземний військовий потенціал.

Одне з джерел, яке бачило розвіддані, підтвердило, що насправді це вельми тривожний і дестабілізуючий російський потенціал.

Байден має розсекретити інформацію

У листі шановним колегам Тернер повідомив, що Комітет з розвідки Палати представників проголосував 13 лютого за надання законодавцям доступу до певної інформації для розгляду, і каже, що у членів є час переглянути її між середою і п'ятницею.

Тернер також закликає президента Джо Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також розповів про подібну інформацію, проте ширший брифінг відбудеться завтра.

Допомога Україні

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він може не виносити законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.