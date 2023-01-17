США запроваджують візові обмеження проти членів парламенту Білорусі: подробиці

Влада США вводить візові обмеження щодо 25 осіб у зв'язку з тим, що вони причетні до підриву демократії в Білорусії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його версією, влада Білорусі продовжує придушувати білоруський народ та його демократичні устремління. "У відповідь на ці порушення прав людини Держдепартамент оголошує заходи щодо запровадження візових обмежень щодо 25 осіб. Вони причетні до придушення демократії в країні", - йдеться у заяві. Список згаданих осіб не наводиться. Блінкен зазначив, що до їх числа увійшли члени Національних зборів (парламенту) Республіки Білорусь.