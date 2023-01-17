США вводят визовые ограничения против членов парламента Беларуси: подробности

Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек в связи с тем, что они причастны к подрыву демократии в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его версии, власти Беларуси продолжают подавлять белорусский народ и его демократические устремления.
"В ответ на эти нарушения прав человека Госдепартамент объявляет меры по введению визовых ограничений в отношении 25 человек. Они причастны к подавлению демократии в стране", - говорится в заявлении.
Список упомянутых лиц не приводится. Блинкен отметил, что в их число вошли члены Национального собрания (парламента) Республики Беларусь.
Напомним, что Европейский союз может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале. Маловероятно, что это произойдет на саммите ЕС-Украина, как было анонсировано ранее.
Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям Российской Федерации и Республики Беларусь.
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