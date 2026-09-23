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США пригласили Путина на саммит G20, где ему предлагал встречу Зеленский

18:29 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
США пригласили Путина на саммит G20, где ему предлагал встречу Зеленский Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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США пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Встреча состоится в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио в эфире американского телеканала One America News.

По словам Рубио, США пригласили Путина принять участие в саммите G20 в Майами, который запланирован на 14-15 декабря 2026 года.

Вашингтон надеется, что российский диктатор примет приглашение и лично приедет на встречу лидеров стран "Группы двадцати".

Если Путин примет участие в саммите, это может создать возможность его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Среди участников мероприятия также может быть президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Bloomberg сообщал, что Путин планирует посетить саммит АТЭС в Китае 18-19 ноября, тогда как его участие в G20 во Флориде считалось маловероятным.

В то же время Владимир Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным на полях саммита в Майами.

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