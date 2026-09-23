США пригласили Путина на саммит G20, где ему предлагал встречу Зеленский
США пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Встреча состоится в декабре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио в эфире американского телеканала One America News.
По словам Рубио, США пригласили Путина принять участие в саммите G20 в Майами, который запланирован на 14-15 декабря 2026 года.
Вашингтон надеется, что российский диктатор примет приглашение и лично приедет на встречу лидеров стран "Группы двадцати".
Если Путин примет участие в саммите, это может создать возможность его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Среди участников мероприятия также может быть президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Bloomberg сообщал, что Путин планирует посетить саммит АТЭС в Китае 18-19 ноября, тогда как его участие в G20 во Флориде считалось маловероятным.
В то же время Владимир Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным на полях саммита в Майами.