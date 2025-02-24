США запропонували текст резолюції ООН, який прирівнює дії України та Росії, - FT

США та Європа продовжують боротись в ООН й G7 за те, чи покладати на Росію відповідальність за повномасштабне вторгнення на Україну.

Вашингтон та ЄС пропонують протилежні резолюції ООН для голосування на Генеральній Асамблеї, а дипломати G7 провели вихідні, торгуючись щодо того, чи буде у спільній заяві згадуватись військова агресія Російської Федерації (РФ).

Як розповідають двоє неназваних посадовців, Штати закликають ЄС й Україну відкликати свою резолюцію й пропонують власний текст, який прирівнює дії Києва до дій Москви, а також оплакує "трагічну загибель людей у конфлікті між Російською Федерацією та Україною".

FT додає, що голосування щодо європейської та американської резолюцій відбудуться після оприлюднення заяви G7 в рамках віртуальної зустрічі між лідерами в понеділок у другій половині дня.