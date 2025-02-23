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Резолюцію України до роковини повномасштабної війни винесуть на Генасамблею ООН, - Сибіга

Неділя 23 лютого 2025 15:50
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Резолюцію України до роковини повномасштабної війни винесуть на Генасамблею ООН, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Резолюцію України щодо третьої роковини повномасштабної війни винесуть на голосування на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрію Сибігу під час Форуму "Україна. Рік 2025".

За словами Сибіги, робота над українською резолюцією розпочалась завчасно. На момент реєстрації Україна мала підтримку з боку 56 країн-однодумців.

"У п'ятницю на рівні нашого представництва в ООН американська сторона поінформувала нас про свій намір внести свою коротку стислу резолюцію теж в контексті 3 роковин війни Росії проти України. Це не взаємовиключні процеси. Це перше, що я хочу сказати", - пояснив він.

Голова відомства додав, що українська резолюція фокусується саме на третій роковині повномасштабної війни й послідовній позиції, від самого вторгнення. Відповідно ця резолюція теж зареєстрована для винесення в залу спецсесії Генеральної асамблеї ООН.

"Я провів 22 телефонні розмови, мав комунікації іншими способами. ми маємо підтримку, бо для того, щоб приймати рішення нам треба підтримка ко-спонсорів. ми маємо тверду підтримку і наша резолюція буде винесена на голосування", - додав він.

США намагаються "пом'якшити" резолюцію ООН

Нещодавно "Голос Америки" заявив, що Штати ще не вирішили, чи будуть підтримувати резолюцію ООН із засудженням російської агресії щодо України. Зокрема перед цим

Тим часом The Washington Post пише, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа попросила Київ відкликати щорічну резолюцію ООН, що засуджує війну, яку розв'язала Росія. Вашингтон бажає замінити документ пом'якшеною заявою США, яку Україна сприйняла як близьку до проросійської.

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ООН Сполучені Штати Америки Андрій Сибіга
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