США предложили текст резолюции ООН, который приравнивает действия Украины и России, - FT

США и Европа продолжают бороться в ООН и G7 за то, возлагать ли на Россию ответственность за полномасштабное вторжение на Украину.

Вашингтон и ЕС предлагают противоположные резолюции ООН для голосования на Генеральной Ассамблее, а дипломаты G7 провели выходные, торгуясь относительно того, будет ли в совместном заявлении упоминаться военная агрессия Российской Федерации (РФ).

Как рассказывают двое неназванных чиновников, Штаты призывают ЕС и Украину отозвать свою резолюцию и предлагают собственный текст, который приравнивает действия Киева к действиям Москвы, а также оплакивает "трагическую гибель людей в конфликте между Российской Федерацией и Украиной".

FT добавляет, что голосование по европейской и американской резолюций состоятся после обнародования заявления G7 в рамках виртуальной встречи между лидерами в понедельник во второй половине дня.