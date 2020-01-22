США запретят въезд гражданам нескольких стран, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

В этот список может войти Беларусь

В среду, 22 января, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует добавить "несколько стран" в список тех, кому запрещено посещать США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, решение будет объявлено "в самое ближайшее время".

"Вы видите, что происходит в мире, наша страна должна быть в безопасности", - сказал он, выступая перед журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как американские СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает вопрос о включении в этот список Беларуси, Кыргызстана и пяти других стран - Бирмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании.

Первоначальный приказ Трампа, изданный три года назад, был нацелен на граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением, но позднее он был изменен, поскольку не прошел через правовые споры.

В конечном итоге суды допустили ограничения на въезд некоторых граждан из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, а также из Венесуэлы и Северной Кореи.

Напомним, ранее в Давосе Трамп пригрозил Европейскому союзу высокими тарифами, если ЕС откажется от торгового соглашения с Америкой.

Отметим, форум в Давосе стартовал 21 января и продлится до пятницы, 24 января. Тема встречи в этом году: "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир". Обсуждения сессии коснутся таких ключевых тем, как "сохранение планеты", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики", "здоровое будущее".