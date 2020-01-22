Трамп пригрозил Евросоюзу очень высокими тарифами

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Америка готова ввести тарифы на европейские автомобили, если ЕС откажется от торговой сделки с США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому союзу высокими тарифами, если ЕС откажется от торгового соглашения с Америкой. Об этом он заявил после встречи в Давосе с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен сообщает CNBC.

По словам Трампа, у Евросоюза нет другого выбора, кроме как заключить торговую сделку с США.

"Если у нас что-то не получится, нам придется принять меры, и в результате будут очень высокие тарифы на автомобили и другие вещи, которые поступают в нашу страну", - сказал американский президент.

При этом Трамп отметил, что будет очень удивлен, если ему придется ввести тарифы.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп и тогдашний глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились о снижении торгового напряжения и взаимном постепенном снятии пошлин. Тогда стороны договорились о создании спецгруппы для наработки нового торгового соглашения. При этом с того времени сторонам так и не удалось договориться о сделке.

В декабре 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила о прогрессе в торговых переговорах между США и Евросоюзом. По словам немецкого канцлера, прогресс между США и ЕС наметился после прихода к власти нового председателя Еврокомисии Урсулы Фон дер Ляйен.