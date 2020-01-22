США заборонять в'їзд громадянам кількох країн, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

У цей список може увійти Білорусь

У середу, 22 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує додати "кілька країн" в список тих, кому заборонено відвідувати США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, рішення буде оголошено "найближчим часом".

"Ви бачите, що відбувається у світі, наша країна повинна бути в безпеці", - сказав він, виступаючи перед журналістами на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Його коментарі прозвучали на наступний день після того, як американські ЗМІ повідомили, що Вашингтон розглядає питання про включення в цей список Білорусі, Киргизстану та п'яти інших країн - Бірми, Еритреї, Нігерії, Судану і Танзанії.

Первісний наказ Трампа, виданий три роки тому, був націлений на громадян семи країн з переважно мусульманським населенням, але пізніше він був змінений, оскільки не пройшов через правові спори.

У підсумку суди допустили обмеження на в'їзд деяких громадян з Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену, а також з Венесуели та Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше в Давосі Трамп пригрозив Європейського союзу високими тарифами, якщо ЄС відмовиться від торгового угоди з Америкою.

Зазначимо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ". Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як "збереження планети", "суспільство і майбутнє праці", "технології на благо", "справедливі економіки", "здорове майбутнє".