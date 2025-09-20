У США запрацює "Золота карта Трампа": що вона передбачає

Президент Дональд Трамп підписав указ про запуск Trump Gold Card ("Золотої карти Трампа"). Вона дозволить фізичним особам і корпораціям отримати прискорене право на проживання у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави в Овальному кабінеті та Fox News.

"Вони (люди. - ред.) заплатять 1 мільйон доларів. Корпорація платить 2 мільйони доларів. Це приверне мільярди, які підуть на зниження податків і боргу", - зазначив президент.

Карта містить портрет президента, Статую Свободи та американський прапор на тлі золотого фону, із написом "Trump Gold Card" з лівого боку.

"Надто довго мільйони нелегальних мігрантів заполоняли нашу країну, і наша імміграційна система була зламана. Настав час, щоб американський народ і американські платники податків отримували вигоду від нашої ЛЕГАЛЬНОЇ імміграційної системи", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Із цього моменту фізичні особи можуть придбати картку за 1 млн доларів, а корпорації згодом зможуть придбати картку за 2 млн доларів.

"Ми очікуємо, що TRUMP GOLD CARD принесе понад 100 млрд доларів дуже швидко. Ці кошти будуть використані для зниження податків, проєктів на підтримку зростання та погашення нашого боргу", - написав Трамп.

Як працюватиме ініціатива

Згідно з даними сайту, заявники повинні подати документи й сплатити безповоротний реєстраційний збір, що запускає прискорену перевірку Службою громадянства та імміграції США.

Далі посадовці проводять детальну перевірку біографічних даних і відбір потенційного власника картки.

Після схвалення, заявнику видається Trump Gold Card, що буде чинною на території всіх 50 штатів і територій. Вони отримають статус законного постійного резидента як власники візи EB-1 або EB-2.

На сайті зазначається, що статус Trump Gold Card діє як віза і може бути відкликана з міркувань національної безпеки та інших ризиків.

Платинова карта Трампа

Згодом адміністрація також планує запустити Trump Platinum Card ("Платинову карта Трампа"), яка дозволить індивідуальним заявникам проживати в країні до 270 днів на рік без оподаткування доходів, отриманих за межами США. Вона замінить туристичні візи.

Хоча Trump Platinum Card ще не випущена, на сайті зазначено, що заявники повинні негайно приєднуватися до списку очікування, оскільки заявки оброблятимуться в порядку черговості.