ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Імміграційна служба США заявила про депортацію українців: що кажуть прикордонники

Вашингтон, Вівторок 19 серпня 2025 21:36
UA EN RU
Імміграційна служба США заявила про депортацію українців: що кажуть прикордонники Фото: імміграційна служба США заявила про депортацію українців (x.com/ICEgov)
Автор: Наталія Юрченко

Імміграційна служба США (ICE) показала кадри депортації громадян України. Прикордонники не фіксують масових повернень українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ICE в X (Twitter).

"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.

Фото: імміграційна служба США показала кадри депортації українців (x.com/ICEgov)

Реакція ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Суспільному" заявив, що прикордонники не зафіксували масових повернень українців з США.

"Я не можу озвучити якоїсь статистики скільки наших громадян були вислані та повернуті з інших країн міграційними органами за правопорушення", - сказав речник.

Як пояснив Демченко, інші країни можуть депортувати іноземців і за порушення міграційного законодавства, і за інші правопорушення.

При цьому країна, яка депортує, може супроводжувати мігрантів до країн походження. ICE опублікувала фото з депортації українців на кордоні з Україною у невказаному місці.

"До того ж інформування уповноважених органів країни походження таких громадян в таких випадках не завжди є обов’язкове. Це стосується, наприклад, ситуацій коли особи документовані національним паспортними документами що дозволяють перетинати державні кордони", - пояснив речник.

Депортації з США

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому розпочав кампанію з депортації мігрантів. Наприкінці лютого і на початку березня відбувалися акції протесту проти Трампа та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

На початку червня у Лос-Анджелесі спалахнули масові протести після того, як імміграційна служба затримала в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів.

Трамп розпорядився відправити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення. Ці війська перебували під керівництвом штату Каліфорнія, тому між Трампом і губернатором виник конфлікт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Прикордонна служба Прикордонники
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"