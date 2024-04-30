США заохочують партнерів передати Україні частину своїх систем Patriot, - Остін
Сполучені Штати Америки просять країни, які мають комплекси протиповітряної оборони Patriot, передати частину з них Україні для захисту від російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву глави Пентагону Ллойда Остіна на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США.
"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо - то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", - сказав Остін.
При цьому глава Пентагону не уточнив, з якими саме країнами обговорював допомогу Україні, але висловив намір продовжити робити такі заклики.
Patriot для України
Нагадаємо, як заявляв президент Володимир Зеленський, для того, щоб повністю захистити українське небо необхідно близько 25 систем Patriot, які могли б надати країни-партнери.
Першою допомогти Україні погодилася Німеччина, оголосивши про передачу нашій країні додаткової системи Patriot.
А міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна у черговому пакеті військової допомоги передасть Україні ракети до Patriot.
Тим часом Греція відмовилася передавати Україні свої системи Patriot.
Також нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що США, можливо, мають запасну систему Patriot, яку могли б передати Києву.
Своєю чергою глава Пентагону Ллойд Остін не виключив поставку Україні додаткових Patriot.
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