США побуждают партнеров передать Украине часть своих систем Patriot, - Остин
Соединенные Штаты Америки просят страны, которые имеют комплексы противовоздушной обороны Patriot, передать часть из них Украине для защиты от российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на слушаниях в Комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США.
"Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем - это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, побуждая их уступить большее количество средств или предоставить больше средств", - сказал Остин.
При этом глава Пентагона не уточнил, с какими странами обсуждал помощь Украине, но выразил намерение продолжить делать такие призывы.
Patriot для Украины
Напомним, как заявлял президент Владимир Зеленский, для того чтобы полностью защитить украинское небо необходимо около 25 систем Patriot, которые могли бы предоставить страны-партнеры.
Первой помочь Украине согласилась Германия, объявив о передаче нашей стране дополнительной системы Patriot.
А министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна в очередном пакете военной помощи передаст Украине ракеты Patriot.
Тем временем Греция отказалась передавать Украине свои системы Patriot.
Также недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США, возможно, имеют запасную систему Patriot, которую могли бы передать Киеву.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин не исключил поставку Украине дополнительных Patriot.
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