США притягнуть хунту Нігеру до відповіді за безпеку затриманого президента, - Блінкен

Сполучені Штати Америки (США) покладуть на лідерів державного перевороту в Нігері відповідальність за безпеку поваленого бунтівниками президента Мохамеда Базума. Раніше хунта пригрозила його вбити у разі військового втручання інших країн.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Держдеп .

Американський чиновник зазначив, що Вашингтон долучається до Економічної спільноти західноафриканських держав (ECOWAS) "у заклику до відновлення конституційного ладу в Нігері".

"Сполучені Штати цінують рішучість ECOWAS вивчити всі варіанти мирного врегулювання кризи. Демократія є найкращою основою для розвитку, соціальної згуртованості та стабільності в Нігері. Ми підтримуємо нігерійський народ у роботі щодо досягнення цих цілей", - йдеться у заяві.

Блінкен додав, що американська сторона приєднується до рішення лідером країн Західної Африки засудити незаконне затримання Базума, його сім'ї та членів уряду, а також неприйнятні умови, в яких вони утримуються, і закликає до їхнього негайного звільнення.

"Як і ECOWAS, Сполучені Штати покладуть на Раду з охорони батьківщини (CNSP) відповідальність за безпеку президента Базума, його родини та затриманих урядовців", - наголошує держсекретар США.

Переворот у Нігері та можлива військова операція ECOWAS

Після того, як наприкінці липня в Нігері охорона президента Базума взяла його в заручники, оголосила про повалення його уряду, керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Країни Західної Африки (блок ECOWAS) 31 липня пригрозили хунті вторгненням у разі, якщо вона не відпустить президента за 7 днів. Їхню умову не виконали. За даними ЗМІ, зараз чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів.

Військові Нігера заявили у розмові із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд під час її візиту до країни, що вб'ють захопленого у заручники президента Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити військове втручання з метою поновлення його правління.

10 серпня Західноафриканські лідери за підсумками зустрічі наказали активувати резервні сили для можливого використання проти бунтівників у Нігері.

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