Лідери Західної Африки вирішили активувати резервні сили для можливого вторгнення у Нігер

Західноафриканські лідери наказали активувати резервні сили для можливого використання проти бунтівників у Нігері, які здійснили державний переворот, повалили президента Мохамеда Базума та взяли владу у свої руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews та Reuters .

Представники блоку Ecowas у Західній Африці під час саміту в Нігерії в четвер наказали розмістити резервні сили для відновлення конституційного порядку в Нігері, незважаючи на те, що хунта погрожує вбити поваленого президента у разі інтервенції.

Про склад, місцезнаходження та можливу дату розгортання будь-яких сил військового втручання в блоці не повідомляли.

Як зазначив президент комісії Ecowas Омар Альє Турей, він може лише підтвердити рішення "військової влади субрегіону про розгортання резервних сил співтовариства". Він також додав, що подальші дії блоку будуть здійснюватися спільно, а не якоюсь однією країною.

"Це не одна країна проти іншої країни. Співтовариство має інструменти, під якими підписалися всі члени", - заявив Турей.

На зустрічі у четвер були присутні 9 з 11 глав держав, у тому числі президенти Сенегалу, Гани, Кот-д'Івуару, Того, Беніна, Гвінеї-Бісау та Сьєрра-Леоне. На саміті за зачиненими дверима також взяли участь лідери Мавританії та Бурунді, які не входять до Ecowas.

"Дуже важливо, щоб ми приділяли першочергову увагу дипломатичним переговорам та діалогу як основу нашого підходу", - зазначив президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу, який зараз очолює блок.

Після саміту глав держав у столиці Нігерії Абудже блок зобов'язався запровадити санкції, заборонити поїздки та заморозити активи щодо тих, хто перешкоджає поверненню до влади демократично обраного президента Базума.

"Жоден варіант не розглядається, включаючи застосування сили як крайній захід. Я сподіваюся, що завдяки нашим спільним зусиллям ми зможемо домогтися мирного врегулювання як дорожньої карти для відновлення стабільності та демократії в Нігері. Ще не все втрачено", - заявив президент Нігерії Тінубу.

Було зачитано офіційну заяву, в якій містилася резолюція з проханням до начальників оборони блоку "негайно активувати резервні сили Ecowas з усіма їхніми елементами".

В іншій резолюції йшлося про наказ про "розгортання резервних сил Ecowas для відновлення конституційного порядку в Республіці Нігер", за якою одразу слідувала інша, в якій йшлося про відновлення такого порядку "мирними засобами".

Державний переворот у Нігері

Наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума взяла його в заручники та розпочала державний переворот. Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером Нігеру.

Країни Західної Африки 31 липня пригрозили хунті вторгненням у разі, якщо вона не відпустить президента за 7 днів. Їхню умову не виконали.

За даними ЗМІ, зараз чотири країни Африки готові направити для інтервенції у Нігер 25 тисяч своїх солдатів.

Військові Нігера заявили у розмові із заступниею держсекретаря США Вікторією Нуланд під час її візиту до країни, що вб'ють захопленого у заручники президента Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити військове втручання з метою поновлення його правління.

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