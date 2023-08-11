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США привлекут хунту Нигера к ответу за безопасность задержанного президента, - Блинкен

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Пятница 11 августа 2023 06:59
США привлекут хунту Нигера к ответу за безопасность задержанного президента, - Блинкен Фото: Мохамед Базум, президент Нигера (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки (США) возложат на лидеров государственного переворота в Нигере ответственность за безопасность свергнутого мятежниками президента Мохамеда Базума. Ранее хунта пригрозила его убить в случае военного вмешательства других стран.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

Американский чиновник отметил, что Вашингтон присоединяется к Экономическому сообществу западноафриканских государств (ECOWAS) "в призыве к восстановлению конституционного порядка в Нигере".

"Соединенные Штаты ценят решимость ECOWAS изучить все варианты мирного урегулирования кризиса. Демократия является лучшей основой для развития, социальной сплоченности и стабильности в Нигере. Мы поддерживаем нигерийский народ в работе по достижению этих целей", - говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что американская сторона присоединяется к решению лидером стран Западной Африки осудить незаконное задержание Базума, его семьи и членов правительства, а также неприемлемых условий, в которых они содержатся, и призывает к их немедленному освобождению.

"Как и ECOWAS, Соединенные Штаты возложат на Совет по охране родины (CNSP) ответственность за безопасность президента Базума, его семьи и задержанных членов правительства", - подчеркивает госсекретарь США.

Переворот в Нигере и возможная военная операция ECOWAS

После того как в конце июля в Нигере охрана президента Базума взяла его в заложники, объявила о свержении его правительства, руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Страны Западной Африки (блок ECOWAS) 31 июля пригрозили хунте вторжением в случае, если она не отпустит президента за 7 дней. Их условие не выполнили. По данным СМИ, сейчас четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч своих солдат.

Военные Нигера заявили в разговоре с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время ее визита в страну, что убьют захваченного в заложники президента Базума, если соседние страны попытаются осуществить военное вмешательство с целью восстановления его правления.

10 августа Западноафриканские лидеры по итогам встречи приказали активировать резервные силы для возможного использования против мятежников в Нигере.

Более подробно о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Нигер
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