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США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны из-за коронавируса

Новости » В мире     28.02.2020 - 16:17
США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter/evankokkinos97)

Коронавирус зафиксировали у нескольких американцев на базе

Соединенные Штаты закрыли крупнейшую за пределами страны военную базу в Южной Корее из-за выявленных случаев коронавируса у военнослужащих. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что в Южной Корее инфицировались коронавирусом один американский военнослужащий, а также один сотрудник Вооруженных сил США и член семьи одного из сотрудников.

Также из-за вспышки коронавируса были отменены совместные командно-штабные учения американских и южнокорейских военных в Южной Корее.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Военно-морские силы США приняли решение о введении карантина для всех своих кораблей, которые делали остановки в Тихом океане, в связи со вспышкой коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте борьбы с коронавирусом приоритетом номер один являются "здоровье и безопасность американцев". Трамп добавил, что США потратят любые необходимые средства на борьбу с коронавирусом.

Также сообщалось, что в Южной Корее по состоянию на 27 февраля подтверждено 1595 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. От осложнений вируса 13 человек умерли, еще 24 человека полностью излечились.

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