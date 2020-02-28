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США закрили найбільшу військову базу за межами країни через коронавірус

Новини » В світі     28.02.2020 - 16:17
США закрили найбільшу військову базу за межами країни через коронавірус
Ілюстративне фото (twitter/evankokkinos97)

Коронавірус зафіксували у кількох американців на базі

Сполучені Штати закрили найбільшу за межами країни військову базу в Південній Кореї через виявлені випадки коронавірусу у військовослужбовців. Про це повідомляє Financial Times.

Наголошується, що в Південній Кореї інфікувалися коронавірусом один американський військовослужбовець, а також один співробітник Збройних сил США і член сім'ї одного із співробітників.

Також через спалах коронавірусу були скасовані спільні командно-штабні навчання американських і південнокорейських військових в Південній Кореї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Військово-морські сили США прийняли рішення про введення карантину для всіх своїх кораблів, які робили зупинки у Тихому океані, у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в контексті боротьби з коронавірусом пріоритетом номер один є "здоров'я і безпеку американців". Трамп додав, що США витратять будь-які необхідні засоби на боротьбу з коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Південній Кореї за станом на 27 лютого підтверджено 1595 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Від ускладнень вірусу 13 людей померли, ще 24 людини повністю вилікувалися.

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