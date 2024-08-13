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США закликають Туреччину переконати Іран у деескалації конфлікту на Близькому Сході

Фото: прапори Туреччини (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати закликають Туреччину та інших союзників, які мають зв’язки з Іраном, з проханням посприяти зниженню напруженості на Близькому Сході. Таку заяву зробив посол США в Туреччині Джефф Флейк.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Американський посол зазначив, що Вашингтон намагається запобігти можливим атакам з боку Ірану та його союзників після вбивства топ-ватажків ХАМАС і "Хезболли".

"Ми просимо всіх наших союзників, які мають будь-які відносини з Іраном, переконати їх у деескалації, включаючи Туреччину", - заявив він під час круглого столу з журналістами в Стамбулі, де підсумував свою дипломатичну місію в Туреччині

Флейк повідомив, що турецькі дипломати в Вашингтоні активно працюють над тим, щоб ситуація не загострилася. За його словами, вони "здаються більш впевненими", ніж США, які також прагнуть деескалації.

З липня ситуація на Близькому сході доволі сильно загострилась. Після вбивства топ-ватажків ХАМАС і "Хезболли" ескалація конфлікту стала ще серйознішою. Це вплинуло на побоювання світової спільноти щодо розгортання Іраном та його союзниками повномасштабної війни проти Ізраїля.

Нагадаємо, нещодавно США та низка європейських країн закликали домовитися про мир у Секторі Газа.

Також ми повідомляли, ізраїльська розвідка впевнена, що Іран може вдарити по країні вже найближчим часом. США погоджуються із такою інформацію, тому намагаються посприяти зниженню напруги між країнами.

Ізраїль своєю чергою продовжує посилювати свою оборонну інфраструктуру на тлі загрози з боку Ірану.

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