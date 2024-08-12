У США погодились з думкою Ізраїлю щодо загрози масивних атак зі сторони Ірану

Сполучені Штати Америки поділяють оцінку Ізраїлю щодо того, що Іран або його союзники можуть здійснити значні атаки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише The Times of Israel.

"Ми поділяємо ті ж занепокоєння і очікування, що й наші ізраїльські колеги щодо можливих термінів. Це може статися вже цього тижня. Ми повинні бути готові до того, що це може бути значна серія атак", - сказав Кірбі.

За його словами, останніми днями США посилили свою регіональну військову присутність.

"Ми, очевидно, не хочемо, щоб Ізраїлю довелося захищатися від чергового нападу, як це було в квітні. Але якщо це станеться, ми продовжимо допомагати їм захищатися", - зазначає Кірбі.

Він зауважив, що наразі важко визначити, чи буде атака з боку Ірану або його союзників, і як вона може виглядати.

"Президент США впевнений, що у нас є можливості, щоб допомогти захистити Ізраїль, якщо до цього дійде. Ніхто не хоче, щоб до цього дійшло", підкреслив він.