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США та низка країн ЄС закликали оперативно домовитися про мир у Секторі Газа

Вівторок 13 серпня 2024 02:35
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США та низка країн ЄС закликали оперативно домовитися про мир у Секторі Газа Фото: США і чотири європейських країни закликали домовитися про мир у Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії підтримали припинення вогню у Секторі Газа та звільнення заручників, а також закликали Іран не атакувати Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів країн, оприлюднену на сайті Білого дому.

У заяві лідери висловили повну підтримку зусиллям, спрямованим на деескалацію напруженості та досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників у Секторі Газа.

"Ми підтримали спільний заклик Президента Байдена, Президента Єгипту Сісі (Абдель Фаттах Ас-Сісі. - ред.) та Аміра Таміма з Катару (емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані. - ред.) відновити переговори пізніше цього тижня з метою якнайшвидшого укладення угоди і підкреслили, що не можна більше втрачати час", - йдеться у заяві.

Крім того, лідери підкреслили, що всі сторони протистояння мають виконати свої зобов'язання. Крім того, необхідна безперешкодна доставка та розподіл гуманітарної допомоги.

Також лідери п'яти країн висловили свою підтримку захисту Ізраїлю від іранської агресії та від нападів терористичних груп, що підтримують Іран.

"Ми закликали Іран відмовитися від постійних погроз військового нападу на Ізраїль і обговорили серйозні наслідки для регіональної безпеки, якщо такий напад відбудеться", - йдеться у спільній заяві глав держав.

Мирний план з припинення війни у Секторі Газа

Навесні президент США Джо Байден представив мирний план із завершення війни у Секторі Газа. Він передбачає три етапи, зокрема повне припинення сторонами бойових дій та звільнення понад 100 заручників ХАМАСу.

На початку липня переговори щодо встановлення миру в Секторі Газа були завершені у Катарі.

Ісламське угруповання ХАМАС погодилося з пропозиціями США, але відмовилося прийняти головну вимогу - повне припинення Ізраїлем вогню до підписання угоди.

Днями очільники США, Єгипту і Катару закликали Ізраїль та керівництво ХАМАС провести переговори 15 серпня, щоб укласти мирну угоду щодо Сектору Газа.

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