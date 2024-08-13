США та низка країн ЄС закликали оперативно домовитися про мир у Секторі Газа

Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії підтримали припинення вогню у Секторі Газа та звільнення заручників, а також закликали Іран не атакувати Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів країн, оприлюднену на сайті Білого дому.

У заяві лідери висловили повну підтримку зусиллям, спрямованим на деескалацію напруженості та досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників у Секторі Газа.

"Ми підтримали спільний заклик Президента Байдена, Президента Єгипту Сісі (Абдель Фаттах Ас-Сісі. - ред.) та Аміра Таміма з Катару (емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані. - ред.) відновити переговори пізніше цього тижня з метою якнайшвидшого укладення угоди і підкреслили, що не можна більше втрачати час", - йдеться у заяві.

Крім того, лідери підкреслили, що всі сторони протистояння мають виконати свої зобов'язання. Крім того, необхідна безперешкодна доставка та розподіл гуманітарної допомоги.

Також лідери п'яти країн висловили свою підтримку захисту Ізраїлю від іранської агресії та від нападів терористичних груп, що підтримують Іран.

"Ми закликали Іран відмовитися від постійних погроз військового нападу на Ізраїль і обговорили серйозні наслідки для регіональної безпеки, якщо такий напад відбудеться", - йдеться у спільній заяві глав держав.