Ізраїль вважає, що Іран вирішив його атакувати, - журналіст Axios

Фото: Іран може напасти на Ізраїль (Getty Images)

Ізраїльська розвідка вважає, що Іран вирішив на них напасти. Ймовірно, це може відбутись потягом кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Axios Барака Равіда.

Равід, посилаючись на два джерела, заявив, що розвідка Ізраїлю вважає, що Іран вирішив напасти на Ізраїль і може зробити це протягом декількох днів. За словами Равіда, ця атака стане відплатою за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії. Нагадаємо, що лідера радикального палестинського руху ХАМАС та одного з його охоронців було вбито наприкінці липня.