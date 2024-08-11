Ізраїль вважає, що Іран вирішив його атакувати, - журналіст Axios
Ізраїльська розвідка вважає, що Іран вирішив на них напасти. Ймовірно, це може відбутись потягом кількох днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Axios Барака Равіда.
Равід, посилаючись на два джерела, заявив, що розвідка Ізраїлю вважає, що Іран вирішив напасти на Ізраїль і може зробити це протягом декількох днів.
За словами Равіда, ця атака стане відплатою за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії. Нагадаємо, що лідера радикального палестинського руху ХАМАС та одного з його охоронців було вбито наприкінці липня.
Це стало новим витком ескалації у відносинах Ірану та Ізраїлю.
Зауважимо, що тоді Ізраїль не взяв на себе відповідальність за вбивство, однак і не заперечив причетність.
Водночас у МЗС Ірану заявили, що відповідь на вбивство Ханії буде "в потрібний час".
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