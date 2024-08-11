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Ізраїль вважає, що Іран вирішив його атакувати, - журналіст Axios

Ізраїль, Неділя 11 серпня 2024 22:22
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Ізраїль вважає, що Іран вирішив його атакувати, - журналіст Axios Фото: Іран може напасти на Ізраїль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїльська розвідка вважає, що Іран вирішив на них напасти. Ймовірно, це може відбутись потягом кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Axios Барака Равіда.

Равід, посилаючись на два джерела, заявив, що розвідка Ізраїлю вважає, що Іран вирішив напасти на Ізраїль і може зробити це протягом декількох днів.

За словами Равіда, ця атака стане відплатою за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії. Нагадаємо, що лідера радикального палестинського руху ХАМАС та одного з його охоронців було вбито наприкінці липня.

Це стало новим витком ескалації у відносинах Ірану та Ізраїлю.

Зауважимо, що тоді Ізраїль не взяв на себе відповідальність за вбивство, однак і не заперечив причетність.

Водночас у МЗС Ірану заявили, що відповідь на вбивство Ханії буде "в потрібний час".

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