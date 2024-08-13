RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США призывают Турцию убедить Иран в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Фото: флаги Турции (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты призывают Турцию и других союзников, имеющих связи с Ираном, оказать содействие снижению напряженности на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал посол США в Турции Джефф Флейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский посол отметил, что Вашингтон пытается предотвратить возможные атаки со стороны Ирана и его союзников после убийства топ-главарей ХАМАС и "Хезболлы".

"Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в деэскалации, включая Турцию", - заявил он во время круглого стола с журналистами в Стамбуле, где подытожил свою дипломатическую миссию в Турции.

Флейк сообщил, что турецкие дипломаты в Вашингтоне активно работают над тем, чтобы ситуация не обострилась. По его словам, они "кажутся более уверенными", чем США, которые также стремятся к деэскалации.

С июля ситуация на Ближнем Востоке довольно сильно обострилась. После убийства топ-главарей ХАМАС и "Хезболлы" эскалация конфликта стала еще более серьезной. Это повлияло на опасения мирового сообщества по развертыванию Ираном и его союзниками полномасштабной войны против Израиля.

Напомним, недавно США и ряд европейских стран призвали договориться о мире в Секторе Газа.

Также мы сообщали, израильская разведка уверена, что Иран может ударить по стране уже в ближайшее время. США соглашаются с такой информацией, поэтому пытаются поспособствовать снижению напряжения между странами.

Израиль в свою очередь продолжает усиливать свою оборонную инфраструктуру на фоне угрозы со стороны Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиТурцияИран