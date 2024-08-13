США призывают Турцию убедить Иран в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Американский посол отметил, что Вашингтон пытается предотвратить возможные атаки со стороны Ирана и его союзников после убийства топ-главарей ХАМАС и "Хезболлы".

"Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в деэскалации, включая Турцию", - заявил он во время круглого стола с журналистами в Стамбуле, где подытожил свою дипломатическую миссию в Турции.

Флейк сообщил, что турецкие дипломаты в Вашингтоне активно работают над тем, чтобы ситуация не обострилась. По его словам, они "кажутся более уверенными", чем США, которые также стремятся к деэскалации.