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США призывают Турцию убедить Иран в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Вашингтон, Вторник 13 августа 2024 11:20
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США призывают Турцию убедить Иран в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке Фото: флаги Турции (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты призывают Турцию и других союзников, имеющих связи с Ираном, оказать содействие снижению напряженности на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал посол США в Турции Джефф Флейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский посол отметил, что Вашингтон пытается предотвратить возможные атаки со стороны Ирана и его союзников после убийства топ-главарей ХАМАС и "Хезболлы".

"Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в деэскалации, включая Турцию", - заявил он во время круглого стола с журналистами в Стамбуле, где подытожил свою дипломатическую миссию в Турции.

Флейк сообщил, что турецкие дипломаты в Вашингтоне активно работают над тем, чтобы ситуация не обострилась. По его словам, они "кажутся более уверенными", чем США, которые также стремятся к деэскалации.

С июля ситуация на Ближнем Востоке довольно сильно обострилась. После убийства топ-главарей ХАМАС и "Хезболлы" эскалация конфликта стала еще более серьезной. Это повлияло на опасения мирового сообщества по развертыванию Ираном и его союзниками полномасштабной войны против Израиля.

Напомним, недавно США и ряд европейских стран призвали договориться о мире в Секторе Газа.

Также мы сообщали, израильская разведка уверена, что Иран может ударить по стране уже в ближайшее время. США соглашаются с такой информацией, поэтому пытаются поспособствовать снижению напряжения между странами.

Израиль в свою очередь продолжает усиливать свою оборонную инфраструктуру на фоне угрозы со стороны Ирана.

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Соединенные Штаты Америки Турция Иран
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