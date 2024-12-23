США закликають своїх громадян терміново виїхати з Білорусі: причина

Зазначається, що загроза для американських громадян зумовлена свавільним застосуванням білоруською владою місцевих законів, ризиком затримання, а також підтримкою режимом Олександра Лукашенка російської агресії проти України.

У Держдепі нагадали, що через закриття посольства США в Мінську 28 лютого 2022 року консульські послуги для громадян США у Білорусі недоступні. Тому у разі затримання особам, які мають подвійне громадянство, можуть відмовити у консульській допомозі.

Також повідомляється, що білоруський уряд може закривати пункти пропуску на кордонах із Польщею, Литвою, Латвією та Україною без попередження. Такі дії підвищують ризик для іноземців, які можуть залишитися ізольованими в країні.

За даними Держдепу, Служби безпеки Білорусі контролюють електронні комунікації громадян, що перебувають у країні. Були зафіксовані випадки затримання іноземців через інформацію на їхніх пристроях, навіть створену за межами Білорусі.

Через існуючі ризики для американських громадян було видано низку рекомендацій:

Уникати публічних демонстрацій, де можлива свавільна дія правоохоронців. Переглянути плани евакуації у разі надзвичайних ситуацій. Негайно покинути країну через доступні міжнародні маршрути.

Окрім цього, в США попередили громадян уникати публічних демонстрацій, адже білоруська влада може застосовувати силу проти протестувальників та навіть арештовувати іноземців без вагомих підстав.

Нагадаємо, що цьогоріч США та Канада знову посилили санкції проти Білорусі.