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Чи є для України загроза ядерного удару з території Білорусі: що кажуть у Конгресі США

Київ, Понеділок 01 липня 2024 19:22
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Чи є для України загроза ядерного удару з території Білорусі: що кажуть у Конгресі США Фото: Майк Тернер, голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не спостерігали ознак розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер на брифінгу у Києві.

У Тернера поцікавилися, чи спостерігають США загрозу вторгнення в Україну з території Білорусі, а також ознаки можливого застосування ядерної зброї з території Білорусі.

"Як повідомлялося раніше, немає жодних ознак того, що Білорусі було передано тактичну зброю", - відповів Тернер, додавши, що не деталізуватиме.

Разом з тим Тернер запевнив, що США збираються продовжувати підтримувати Україну.

Варто зауважити, що республіканець Майк Тернер приїхав до України у складі делегації Конгресу США. До неї також увійшли демократ Бетті МакКолум, республіканець Ронні Джексон, республіканець Тоні Гонзалес та республіканець Джон Джойс.

Що передувало

Нагадаємо, минулими вихідними Білорусь заявила, що Україна нібито стягує свої війська та техніку до кордону. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що білоруська влада таким чином нагнітає ситуацію.

У Держприкордонслужбі, коментуючи такі вкиди, зазначили, що Україна виключно обороняється і не несе жодної загрози. При цьому додали, що зміцнювати оборону на кордоні продовжать.

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