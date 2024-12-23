RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

США призывают своих граждан срочно выехать из Беларуси: причина

Фото: Государственный департамент США призвал американских граждан выехать из РБ (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В США призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси. Также был снова обновлен статус "не путешествовать" (уровень 4) в страну из-за существующей опасности для американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Отмечается, что угроза для американских граждан обусловлена произвольным применением белорусскими властями местных законов, риском задержания, а также поддержкой режимом Александра Лукашенко российской агрессии против Украины.

В Госдепе напомнили, что из-за закрытия посольства США в Минске 28 февраля 2022 года консульские услуги для граждан США в Беларуси недоступны. Поэтому в случае задержания лицам, имеющим двойное гражданство, могут отказать в консульской помощи.

Также сообщается, что белорусское правительство может закрывать пункты пропуска на границах с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной без предупреждения. Такие действия повышают риск для иностранцев, которые могут остаться изолированными в стране.

По данным Госдепа, Службы безопасности Беларуси контролируют электронные коммуникации граждан, находящихся в стране. Были зафиксированы случаи задержания иностранцев из-за информации на их устройствах, даже созданной за пределами Беларуси.

Из-за существующих рисков для американских граждан был выдан ряд рекомендаций:

  1. Избегать публичных демонстраций, где возможно произвольное действие правоохранителей.
  2. Пересмотреть планы эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
  3. Немедленно покинуть страну через доступные международные маршруты.

Кроме этого, в США предупредили граждан избегать публичных демонстраций, ведь белорусские власти могут применять силу против протестующих и даже арестовывать иностранцев без веских оснований.

Напомним, что в этом году США и Канада снова усилили санкции против Беларуси.

Также ранее мы сообщали о том, что в Конгрессе США в этом году оценивали ядерную угрозу со стороны Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьСоединенные Штаты Америки