США закликають Грузію серйозно працювати над євроінтеграцією, якої прагне народ

За словами чиновника, цілком ясно, що грузинський народ "ще раз чітко заявив, що єдиний вибір для Грузії - це безпечне і процвітаюче європейське майбутнє".

"Хоча ми вітаємо рішення відкликати законопроект про "іноземний вплив", ми закликаємо правлячу партію офіційно відкликати цей законопроект і не просувати цей тип законодавства саме тому, що він несумісний з грузинськими та євро-атлантичними цінностями та захист основних свобод", - зазначив спікер. Держдепу.

Так, Штати закликають політичних лідерів Грузії "серйозно працювати разом" над реформами, які вкрай необхідні для набуття статусу кандидата в члени Європейського союзу, чого "так бажає переважна більшість громадян Грузії".

Також Прайс зазначив, що вже кілька десятиліть тому грузинський народ дуже ясно дав зрозуміти, що прагне демократичного майбутнього в ЄС.

"Вони зробили це знову, і Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть ці прагнення", - резюмував прес-секретар Держдепу.