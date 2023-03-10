США призывают Грузию серьезно работать над евроинтеграцией, к которой стремится народ

По словам чиновника, совершенно ясно, что грузинский народ "еще раз четко заявил, что единственный выбор для Грузии - это безопасное и процветающее европейское будущее"

"Хотя мы приветствуем решение отозвать законопроект об "иностранном влиянии", мы призываем правящую партию официально отозвать этот законопроект и не продвигать этот тип законодательства, именно потому, что он несовместим с грузинскими и евро-атлантическими ценностями и защита основных свобод", - отметил спикер Госдепа.

Так, Штаты призывают политических лидеров Грузии "серьезно работать вместе" над реформами, которые крайне необходимы для получения статуса кандидата в члены Европейского союза, чего "так желает подавляющее большинство граждан Грузии".

Также Прайс отметил, что уже несколько десятилетий назад грузинский народ очень ясно дал понять, что стремится к демократическому будущему в ЕС.

"Они сделали это снова, и Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать эти устремления", - резюмировал пресс-секретарь Госдепа.