США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь: із чим це пов'язано

Що цьому передувало

Уряд Литви 18 серпня закрив два прикордонні переходи з Білоруссю в Тверецюс/Відзи і Сумскас/Лоша.

Наразі відкрито чотири прикордонні переходи: Лаворішкес/Котлова, Мядінінкай/Кам'яний, Райгардас/Привалка і Шальчінінкай/Беняконі.

Уряди Польщі, Литви та Латвії заявили, що можливе подальше закриття прикордонних переходів із Білоруссю.

Що США радять зробити своїм громадянам

США закликають американців не в'їжджати до Білорусі через те, що білоруська влада продовжує сприяти неспровокованому нападу Росії на Україну.

Також як аргументи США наводять нарощування Збройних сил РФ у Білорусі, довільне застосування місцевих законів, можливість громадянських заворушень, ризик затримання та обмежені можливості Посольства для надання допомоги громадянам США, які проживають або подорожують у Білорусі.

"Громадяни США в Білорусі повинні негайно покинути країну. Розгляньте можливість виїзду через прикордонні переходи, що залишилися, з Литвою і Латвією або літаком", - йдеться у заяві.

Зазначається, що громадянам США не дозволяється в'їжджати до Польщі суходолом із Білорусі. Також їм рекомендується не виїжджати в Росію або в Україну.

Литва може закрити кордони з Росією та Білоруссю

Литва вирішила тимчасово закрити два із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю з 18 серпня. Рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози нацбезпеці" та запобігання контрабанді товарів.

Нагадаємо, що після невдалого бунту лідер ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Також міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що країна не виключає можливість закриття кордону з Росією у разі появи певних загроз безпеці держави.