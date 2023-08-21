США призвали своих граждан срочно покинуть Беларусь: с чем это связано

Граждан Соединенных Штатов Америки призвали срочно покинуть Беларусь. Причиной этого является закрытие Литвой двух пограничных переходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство США в Беларуси.
Что этому предшествовало
Правительство Литвы 18 августа закрыло два пограничных перехода с Беларусью в Тверецюс/Видзы и Сумскас/Лоша.
Сейчас открыто четыре пограничных перехода: Лаворишкес/Котлова, Мядининкай/Каменный, Райгардас/Привалка и Шальчининкай/Бенякони.
Правительства Польши, Литвы и Латвии заявили, что возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов с Беларусью.
Что США советуют сделать своим гражданам
США призывают американцев не въезжать в Беларусь из-за того, что белорусские власти продолжают способствовать неспровоцированному нападению России на Украину.
Также в качестве аргументов США приводят наращивание Вооруженных сил РФ в Беларуси, произвольное применение местных законов, возможность гражданских беспорядков, риск задержания и ограниченные возможности Посольства для оказания помощи гражданам США, проживающим или путешествующим в Беларуси.
"Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом", - говорится в заявлении.
Отмечается, что гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Также им рекомендуется не выезжать в Россию или в Украину.
Литва решила временно закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью с 18 августа. Решение направлено на "адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы нацбезопасности" и предотвращение контрабанды товаров.
Напомним, что после неудачного бунта лидер ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Сейчас там находится около 6,4 тысячи "вагнеровцев".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.
Также министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страна не исключает возможности закрытия границы с Россией в случае появления определенных угроз безопасности государства.
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