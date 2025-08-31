США закликали Росію просуватися до миру з Україною, інакше будуть санкції, - The Guardian

Зустріч Радбезу ООН, як розповідає The Guardian, була скликана після масштабного обстрілу Києва, жертвами якого стали понад 20 людей. Радник-посланник місії США Джон Келлі заявив на зустрічі, що такі удар "ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру", і зажадав, щоб Росія їх припинила.

Крім того, Келлі сказав, що російський диктатор Володимир Путін має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. А також, за даними The Guardian, повторив попередження президента США Дональда Трампа про те, що проти Росії можуть запровадити санкції, якщо війна продовжиться.