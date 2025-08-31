США призвали Россию продвигаться к миру с Украиной, иначе будут санкции, - The Guardian

Встреча Совбеза ООН, как рассказывает The Guardian, была созвана после масштабного обстрела Киева, жертвами которого стали более 20 человек. Советник-посланник миссии США Джон Келли заявил на встрече, что такие удары "ставят под сомнение серьезность стремления России к миру", и потребовал, чтобы Россия их прекратила.

Кроме того, Келли сказал, что российский диктатор Владимир Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. А также, по данным The Guardian, повторил предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что против России могут ввести санкции, если война продолжится.